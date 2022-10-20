عضو «إعلام النواب»: «القاهرة الإخبارية» ستخلق منافسة قوية

قال تامر عبدالقادر، عضو لجنة الإعلام بمجلس النواب، إنّ إعلام الشركة المتحدة ومبادراته المختلفة، والتي كان آخرها إعلان إطلاق قناة القاهرة الإخبارية، سيكون له دور كبير في إكمال الرسالة الإعلامية لنا والتي كانت تنقصها بعض الأمور.

صوت مسموع للقاهرة الإخبارية

وأضاف عبدالقادر لـ«الوطن»، أنّه يتوقع أن يكون للقاهرة الإخبارية صوت مسموع لدى الناس في الشارع والمجتمع، وستكون الرسالة الإعلامية أكثر وضوحا عما كانت عليه في الماضي، موضحا أنّ المنافسة في الإعلام المصري ستزيد بنسبة أكبر بعد إطلاق القناة الجديدة، وسيتم ذلك عن طريق توافر العناصر المؤهلة مهنيا، والدعم المادي والمعنوي المناسبين، وهذا يحتاج إلى دقة وتدفق في المعلومات التي يتم نقلها بشفافية بما يضمن السبق الإعلامي في نشر هذه المعلومات، وهذا ما نأمله من الشركة المتحدة والقاهرة الإخبارية.

إصدار قانون حرية تداول المعلومات

ولفت عضو لجنة الإعلام بمجلس النواب إلى أنّه إذا كنا نريد تحقيق منافسة فعلية بين القنوات الإخبارية خاصة بعد إطلاق قناة القاهرة الإخبارية، فهذا يحتاج منّا الإسراع في إصدار قانون حرية تداول المعلومات، لضمان توافر المعلومات للأداة الإعلامية بما لا يتعارض مع الأمن القومي للبلاد.

وأعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إطلاق قناة القاهرة الإخبارية، خلال الأيام المقبلة برئاسة الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، حيث تضم القناة شبكة واسعة من أمهر المراسلين على مستوى الداخل والخارج، ومن المقرر ان تكون القناة على المستويين الدولي والإقليمي.