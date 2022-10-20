توريد الأرز لـ«التموين» يتخطى 140 ألف طن.. الحصاد مستمر حتى 15ديسمبر

ارتفعت حصيلة حجم توريد الأرز الشعير من المزارعين لصالح وزارة التموين، منذ بدء الموسم في 25 من أغسطس الماضي، وفقا لتقرير تلقاه الوزير من إدارة التوريد بالوزارة، إذ تخطى حجم التوريد حاليا 140 ألف طن حتى اليوم 20 أكتوبر، بزيادة قدرها 25 ألف طن في يوم واحد عن أمس ومن المقرر استمرار التوريد حتى 15 ديسمبر المقبل.

سبب ارتفاع نسب توريد الأرز

وتعود الزيادة في نسب توريد الأرز، إلى منح الدكتور علي المصيلحي وزير التموين الفرصة لمضارب القطاع الخاص في المشاركة في عملية توريد الأرز الشعير، إذ اشترك أكثر من 65% من المضارب بمصر بمنظومة التوريد خاصة بعد إقرار أحقيتهم في استخدام حتى 50% من إجمالي الكميات المسوقة لصالح المضرب والباقي لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية.

أما في حال رغبة المضرب العمل بكامل الكمية المسوقة من الأرز لصالح هيئة السلع؛ فيتم إجراء تعاقد بينهما يوضح التكلفة الخاصة بضرب وتعبئة الأرز، طبقا لما نص عليه القرار الوزاري عن مشاركة المضارب الخاصة في منظومة التوريد هذا العام.

الدقهلية والشرقية وكفر الشيخ أعلى المحافظات توريدا

من جانبه، قال أحمد كمال معاون وزير التموين والمتحدث الرسمي للوزراة، إن هناك توجيهات من الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، لمديريات التموين بتكثيف حملاتها التفتيشية على مراكز زراعة الأرز لمتابعة التزام المزارعين بتوريد طن واحد من الأرز الشعير من كل فدان مزروع وفقا لما نص عليه القرار الوزاري الصادر بشأن تنظيم موسم حصاد الأرز.

أوضح «كمال» أن وزارة التموين تستهدف هذا الموسم توريد 1.5 مليون طن من الأرز لصالح هيئة السلع التموينية من أجل تأمين مخزونها من الأرز بإجمالي 6 ملايين طن أرز حصيلة زراعة 1.5 مليون فدان.

غرامة الامتناع عن توريد الأرز

ونوه «كمال»، أن الحملات التموينية تتابع تطبيق العقوبة التي أقرها القرار الوزاري على الممتنعين عن توريد الأرز الشعير التي تشمل غرامة مالية قدرها 10 آلاف جنيه على كل طن أرز لم يورد لصالح هيئة السلع التموينية.

وسجلت مديريات التموين في محافظات الدقهلية ثم الشرقية وكفر الشيخ ودمياط الأعلى بين المحافظات في توريد الأرز من المزارعين، وتبلغ عدد 8 محافظات هي «الدقهلية والشرقية ودمياط وكفر الشيخ والبحيرة والمنوفية والغربية والقليوبية».

وحددت «التموين» سعر توريد الأرز الشعير هذا العام بـ 6600 جنيها رفيع الحبة، و6850 جنيها ‏سعر طن الأرز عريض الحبة، وتخصيص لجنة في كل نقطة استلام برئاسة ‏مندوب عن مديرية التموين المختصة، ومندوب عن هيئة سلامة الغذاء ومندوب ‏عن مديرية الزراعة، ومندوب عن الجهات المسوقة.