استقرار سعر طن الأرز الشعير.. والخميس آخر موعد لاستلام طلبات اعتماد المضارب

انطلق موسم حصاد الأرز في مختلف محافظات الجمهورية، تحديدًا محافظات الوجه البحري، المشهورة بزراعة مساحات ضخمة منه، خاصة محافظتي الشرقية وكفر الشيخ، فيما ازدادت المساحات المنزرعة هذا العام مقارنة بالأعوام الماضية، وهو ما ساهم في انخفاض سعر طن الأرز الشعير بصورة كبيرة، وتزامن مع حصاد محصول الأرز، تساؤلات حول أسعاره هذا العام في ظل إنتاجيته المرتفعة.

وفي هذا الصدد، تنشر «الوطن» كل ما تريد معرفته عن سعر طن الأرز الشعير اليوم الأربعاء 10 أكتوبر، فضلًا عن فتح باب التسجيل للمضارب للاشتراك في منظومة توريد الأرز الشعير لعام 2022.

سعر طن الأرز الشعير

وقال عماد الحداد، مدير إدارة طامية الزراعية، إنّ سعر طن الأرز الشعير شهد استقرارًا ملحوظًا على مدار الأسبوع الجاري، سواء في محافظة الفيوم أو باقي محافظات الجمهورية، موضحًا أنّ أسعار الأرز الشعير اليوم بلغت 9 آلاف جنيه للطن «عريض الحبة».

وأضاف أنّ أسعار الأرز الشعير «رفيع الحبة» تنخفض قليلًا، ويتراوح سعره بين 8 آلاف و400 و8 آلاف و500 جنيهًا للطن، مشيرًا إلى أن الاختلاف في الأسعار يكون من منطقة إلى أخرى.

سعر الأرز الأبيض

وبحسب بيان سابق لشعبة الأرز بإتحاد الصناعات، فإنّ أسعار الأرز الأبيض، تراوحت بين 12 وحتى 16 جنيه، حسب طريقة بيعه لدى التجار والمحال المختلفة معبأ أوغير معبأ.

ضوابط توريد الأرز

وبحسب قرار وزارة التموين، الذي حمل رقم 109 لسنة 2022، بشأن تداول والتعامل على الأرز الشعير المنتج موسم حصاد 2022، أعلنت الوزارة قصر تسويق محصول الأرز الشعير المنتج محليًا خلال موسم حصاد 2022، لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية من خلال توريده للجهات التالية:

1- الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين.

2- شركة المضارب التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بمختلف محافظات الجمهورية.

3- البنك الزراعي المصري.

4- الجهات التي يتم اعتمادها من وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

فتح باب التقدم للمضارب الخاصة

في سياق متصل، تغلق وزارة التموين والتجارة الداخلية، غدًا الخميس، باب التقدم للعمل ضمن منظومة توريد الأرز الشعير لموسم 2022، أمام مضارب القطاع الخاص، وبدأت مديريات التموين في جميع المحافظات، استقبال طلبات التقدم لاعتماد تسجيل المضرب الاثنين الماضي، وتنتهي من استقبال الطلبات غدًا، ويتضمن التقديم السجل الصناعي، والتجاري، وبطاقة ضريبية، وشهادة عضوية سارية، وقدرة المضرب الاستيعابية، والكمية المستهدفة.