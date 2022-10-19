غرامة الامتناع عن توريد الأرز.. 10 آلاف جنيه للطن الواحد

أقرت وزارة التموين والتجارة الداخلية، تطبيق غرامة الامتناع عن توريد الأرز لصالح هيئة السلع التموينية، وفقًا للكميات التي حددها القرار الوزاري للدكتور علي المصلحي وزير التموين، والملزم للمزارعين بتوريد 1 طن عن كل فدان مزروع، إذ تتعدد العقوبات المقررة على الممتنعين عن التوريد.

غرامة الامتناع عن توريد الأرز

وحددت وزارة التموين غرامة الامتناع عن توريد الأرز، بقيمة مالية قدرها 10 آلاف جنيه عن كل طن في حال لم يقم المزارع بتسليمه؛ لضبط موسم حصاد الأرز 2022، الذي بدأ في الخامس والعشرين من شهر أغسطس الماضي ويستمر حتى منتصف شهر ديسمبر الجاري، من أجل تأمين مخزون الأرز كسلعة تموينية أساسية.

وتستهدف وزارة التموين من موسم حصاد الأرز الحالي، توريد مليون ونصف طن من الأرز الشعير لصالح هيئة السلع التموينية، من إجمال 6 ملايين طن أرز شعير، حصيلة إنتاجية المساحات المزروعة بالأرز، التي تبلع مليون ونصف طن أرز شعير على مستوى 8 محافظات وهي: «الدقهلية والشرقية والبحيرة وكفر الشيخ ودمياط والقليوبية والغربية والمنوفية".

وشملت غرامة الامتناع عن التوريد أيضا وقف صرف الأسمدة والمبيدات الزراعية المدعمة من وزارة الزراعة للمزارعين الممتنعين عن التوريد لمدة عام لكل أنواع الزراعات للممتنعين عن توريد الأرز، فيما جاء سعر طن الأرز المورد من المزارعين، كالتالي: «سعر طن الأرز رفيع الحبة 6600 جنيه، و سعر طن الأرز عريض الحبة 6850 جنيها».

مستحقات المزارعين

وأكدت وزارة التموين أن مديريات التموين تصرف مستحقات المزارعين الملتزمين، بتوريد الكميات المحددة خلال 48 ساعة بحد أقصى من الاستلام، فضلا عن تخصيص لجنة في كل نقطة استلام برئاسة ‏مندوب من مديرية التموين المختصة، ومندوب عن هيئة سلامة الغذاء ومندوب ‏عن مديرية الزراعة، ومندوب عن الجهات المسوقة.