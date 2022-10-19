الدقهلية ودمياط الأعلى في توريد الأرز للتموين بـ52 ألف طن

ذكرت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن محافظتي الدقهلية ودمياط هما الأعلى في نسب توريد الأرز لصالح هيئة السلع التموينية، إذ ورد مزارعو محافظة الدقهلية حتى الآن نحو 40 ألف طن أرز شعير منذ بدء موسم الحصاد.

وأشارت الوزارة، في بيان، اليوم الأربعاء، إلى أن مزارعو محافظة دمياط وردوا نحو 12 ألفا و850 طن أرز شعير، لتحل دمياط في المرتبة الثانية للمحافظات الأعلى توريدا.

حملات مكثفة لضبط محتكري الأرز

فيما تشن مديريات التموين على مستوى المحافظات، حملات مكثفة لضبط محتكري الأرز، ولتنفيذ عقوبات الامتناع عن توريد الأرز الشعير لصالح وزارة التموين بالكميات التي حددها القرار الوزاري بإلزامية توريد 1 طن من كل فدان مزروع بما يعادل 25% من حصيلة إنتاجية الفدان الواحد، إذ حددت غرامة الامتناع بـ10 آلاف جنيه عن كل طن أرز لم يورد.

وفي السياق ذاته، ضبطت حملة تموينية بمحافظة دمياط نحو 9 مضارب غير مرخصة و6 مخازن سرية تقوم بتجميع الأرز بهدف الاحتكار والمضاربة على ارتفاع سعره بالأسواق، إذ تحفظت الحملة على إجمالي مضبوطات بلغت 421 طن أرز، تم تسليمها لمضرب الزرقا بالمحافظة وبيعها بالسعر الرسمي وإيداع ثمنها خزينة المحكمة على ذمة المحاضر الخاصة بقرار من النيابة العامة.

ارتفاع نسب توريد الأرز الشعير لوزارة التموين

فينا بلغت نسبة توريد الأرز من جميع المحافظات المنزرعة بالأرز حتى الآن نحو 115 ألف طن أرز شعير منذ بدء موسم الحصاد في 25 أغسطس الماضي والذي يستمر حتى 15 ديسمبر المقبل، إذ تزداد عملية التوريد يوما بعد آخر بسبب إتاحة الفرصة أمام مضارب القطاع الخاص بقرار من الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية بإشراك المضارب في منظومة التوريد، فضلا عن منح المضارب أحقية استخدام حتى 50% من إجمالي الكميات المسوقة لصالحه والباقي لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية أدى إلى زيادة الكميات الموردة من الأرز.