حصاد قوافل «حياة كريمة» البيطرية في 3 محافظات خلال أسبوع

تستمر جهود المبادرة الرئاسية حياة كريمة، داخل القرى والمحافظات التي تعاني فقر الخدمات، لرفع مستوى المعيشة، وتحسين أوضاع سكانها.

ومن بين جهود حياة كريمة في المحافظات القوافل الطبية والبيطرية، للكشف عن الأمراض وصرف العلاج بالمجان، وترصد «الوطن» حصاد القوافل البيطرية خلال الأسبوع الجاري، بحسب ما تم الإعلان عنه عبر صفحة «حياة كريمة» على «فيس بوك».

قافلة الغربية

في 13 أكتوبر، أطلقت «حياة كريمة» قافلة بيطرية علاجية مجانية في محافظة الغربية، وبالتحديد قرية تلبنت قيصر التابعة لمركز طنطا، وذلك بالتعاون مع مديرية الطب البيطري، وتم علاج 239 حالة من الماشية والدواب، و3070 من الطيور.

قافلة المنوفية

وفي 15 أكتوبر، أطلقت المبادرة الرئاسية حياة كريمة، قافلة بيطرية علاجية مجانية في قرية صنصفط التابعة لمركز منوف في محافظة المنوفية، بالتعاون مع جامعة السادات، وعالجت القافلة 327 حالة من الماشية والدواب، و450 من الطيور، فضلا عن إطلاق ندوة للإرشاد الزراعي حضرها 150 مزارعًا.

قافلة الغربية

وفي 17 أكتوبر، أطلقت المبادرة قافلة بيطرية أخرى في قرية أبو حمر التابعة لمركز بسيون في محافظة الغربية، وعالجت القافلة المجانية 127 حالة من الماشية والدواب، و3240 حالة من الطيور.

ويأتي ذلك ضمن دور المبادرة الرئاسية حياة كريمة، في رفع مستوى المعيشة داخل القرى والمحافظات التي تعاني نقص الخدمات.