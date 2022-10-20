تنظيم زيارات ميدانية لطلاب جامعة عين شمس لمشروعات «حياة كريمة»

نظم قطاع شؤون التعليم والطلاب في الجامعة، برئاسة الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، وبالتعاون مع مؤسسة «حياة كريمة» برئاسة آية عمر رئيس مجلس أمناء المؤسسة، زيارة ميدانية لـ100 طالبة وطالبة من المتميزين بمختلف كليات الجامعة، إلى مركز تكنولوجيا خدمة المواطنين بنوى - مركز شبين القناطر، ومركز شباب عرب صبيح - مركز شبين القناطر - بمحافظة القليوبية.

تنظيم زيارات ميدانية لطلاب الجامعات لمشروعات "حياة كريمة "

جاءت هذه الزيارة في إطار توجيهات المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور محمد لطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات، بتنظيم زيارات ميدانية لطلاب الجامعات لمشروعات "حياة كريمة "، لدعم هذه المبادرة الرئاسية الهامة والتي تستهدف إحداث نقلة نوعية في حياة المواطن المصري.

وصرح الدكتور عبد الفتاح سعود أن جامعة عين شمس تحرص على مشاركة طلابها في مثل هذه المبادرات الهامة لتعريفهم بما تشهده الدولة المصرية من تطوير وتنمية على كافة المستويات في إطار خطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 ، وهو ما يشجعهم على أن يكونوا جزءا من تحديات و أهداف الوطن حتى يكونوا عنصرا فاعلا في خدمة المجتمع في المستقبل القريب.يذكر أن هذه الزيارة جاءت تحت إشراف ريهام العطيفي القائم بأعمال أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب ومحمد الشرقاوي مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب.