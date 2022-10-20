محافظ القليوبية: الانتهاء من 20 مكتب بريد بشبين القناطر ضمن «حياة كريمة»

أكد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، أهمية مبادرة «حياة كريمة» كمشروع قومي عملاق يهدف إلى تحسين وإحداث تغيير جوهري في حياة ومستوى معيشة الفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا وتوفير عيشة كريمة، فى ضوء التنمية الشاملة والبناء المستمر الذي تشهده جميع القطاعات بالمحافظة، بإجمالي 9 وحدات محلية و36 قرية وعدد 148 عزبة، إذ بلغ عدد المشروعات 783، بتكلفة تقديرية بلغت 7.1 مليار جنيه.

الموقف التنفيذي لمشروعات حياة كريمة بالقليوبية

وأشار محافظ القليوبية، إلى أنه جارِ إنشاء 9 وحدات إجتماعية جديدة، وجرى توفير 4 قطع أراضي وتسليمهم، ويجري الآن أعمال الإنشاءات للمباني بقرى كفر الصهبي بنسبة تنفيذ 27%، وقرية طحوريا بنسبة إنشاء 96%، وقرية كفر شبين بنسبة تنفيذ 5%، وقرية الحصافة بنسبة تنفيذ 5%، كما يجري إنشاء الخمس وحدات المتبقية بقرى الجعافرة ونوى وطحا نوب وكفر طحا.

جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ لمناقشة الموقف التنفيذي لمشروعات قطاعي التضامن الاجتماعي والبريد، التي يجري تنفيذها بمركز شبين القناطر ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير الريف المصري، لدفع الأعمال بتلك المشروعات وتذليل العقبات التي تعترض التسليم.

وأضاف «الهجان» أنه في قطاع البريد، جارِ إنشاء 23 مكتب بريد، وجرى الانتهاء من 20 مكتب بريد، وجارِ العمل في مكتب بريد كفر الشوبك واستخراج التراخيص لمكتب بريد الكوم الأحمر وتل بني تميم.

متابعة دورية لمشروعات حياة كريمة بالقليوبية

وأكد المحافظ أنه يتابع بشكل دوري تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» والمشروع القومي لتطوير الريف المصري للوقوف على آخر المستجدات، وتكثيف حجم الأعمال للتغلب على أي تحديات من أجل دفع العمل ورفع معدلات التنفيذ مع الانتهاء من مختلف أعمال التطوير المطلوبة في مواعيدها الزمنية المحددة للانتهاء منها، وتقديم خدماتها للمواطنين على الوجه الأكمل، وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة لهذه القرى، مشددًا على أهمية الالتزام بالجداول الزمنية للانتهاء من جميع مشروعات «حياة كريمة» والالتزام بأعلى معايير الجودة في التنفيذ.