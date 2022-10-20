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بايدن: بريطانيا وأمريكا حليفان.. هذا لن يتغير أبدا

كتب:

عمرو حسني
05:01 م | الخميس 20 أكتوبر 2022
بايدن

بايدن

ذكر  الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن الولايات المتحدة الأمريكية مستمرة في تعاون وثيق مع الحكومة البريطانية، متابعا: «الولايات المتحدة وبريطانيا حليفان قويان وهذا لن يتغير أبدا».

بايدن: أمريكا مستمرة في التعاون مع الحكومة البريطانية

وأضاف الرئيس الأمريكي في خبر عاجل نقله الحساب الرسمي لقناة العربية السعودية على موقع التغريدات القصيرة «تويتر»: «الولايات المتحدة مستمرة في تعاونها الوثيق مع الحكومة البريطانية».

 استقالة رئيسة وزراء بريطانيا

وقدمت رئيسة وزراء بريطانيا ليز تراس استقالتها، صباح اليوم، بعد نحو 32 يوما من توليها المنصب مؤخرا وسط ضغوط سياسية تواجهها بسبب رغبتها في تعديل نظام الضرائب في البلاد، في ظل التضخم العالي الذي سجل أعلى معدلات له منذ 40 سنة مع ارتفاع أسعار الغذاء، وتقديم وزيرة الداخلية استقالتها أمس قبل ساعات من استقالة تراس.

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