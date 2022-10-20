«أهل بلدنا».. أول برنامج تليفزيوني للتحالف الوطني على شبكة «الحياة»

أطلقت شبكة قنوات الحياة، برئاسة محمود التوني، برنامج «أهل بلدنا»، أول برنامج تليفزيوني خاص بالتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وتوثيق جهوده على الأرض لخدمة المواطنين، تزامنًا مع تخصيص الرئيس عبدالفتاح السيسي، 2022 عامًا للمجتمع المدني.

يُعرض البرنامج، الجمعة من كل أسبوع، في تمام الواحدة ظهرًا، وتقدمه الإعلامية مها موسى، إذ يستعرض البرنامج الجهود التي ينفذها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي واعضاءه، خلال الأسبوع، فضلاً عن تقديم لقاءات مع مسئولي تلك المؤسسات، ومع المواطنين المستفيدين.

سماع شكاوى واستغاثات المواطنين

ويأتي البرنامج، كنافذة لسماع شكاوى واستغاثات المواطنين، ساعيًا لحلها مع كل الجهات المعنية، إذ يحرص القائمين على البرنامج على تلقي طلبات ومقترحات المشاهدين، من خلال صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالبرنامج.

يُذكر أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، كان انطلق في 13 مارس 2022، بمشاركة وعضوية كبرى مؤسسات العمل الأهلي والتنموي في مصر، حيث يضم 24 جمعية، ومؤسسة أهلية وكيان خدمي وتنموي من رواد العمل التنموي في مصر.