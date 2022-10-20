«الجمال من أجل الحياة» برنامج تدريبي مجاني للمرأة المعنفة.. اعرف التفاصيل

30 سيدة في محافظتي الجيزة والقليوبية، عانين لفتراتٍ طويلة من التعنيف النفسي والبدني، لم يجدن ملجأ لهن سوى مراكز «استضافة وتوجيه المرأة» التابعة لوزارة التضامن، التي لم تكتفِ باحتضانهن، وتوفير بيئة آمنة لهن، لكن تخطت ذلك لتعليمهن حرفة، يستطعن من خلالها، الحصول على دخل ثابت يغنيهن عن تحمل العنف فقط، لعدم وجود من يعيلهن ماديًا سوى الشخص الذي يعنفهن؛ ليكون الحل في برنامج وزارة التضامن «لوريال الجمال من أجل الحياة»، الذي قام بتخريج دفعته الأولى، التي تضم 30 سيدة منذ أيام.

دفعة جديدة خلال نوفمبر

وقالت وزيرة التضامن نيفين القباج، لـ«الوطن»، إنّ نوفمبر المقبل سيشهد تخريج 70 سيدة أخرى من برنامج «الجمال من أجل الحياة»؛ ليكون الإجمالي 100 سيدة، يتم تعليمهن حرف التزيين، وتصفيف الشعر، وتوفير المعدات اللازمة لهن، ويمكن لراغبات الانضمام، المشاركة في البرنامج التدريبي بشكل مجاني.

وأكدت أنّ ذلك يأتي في إطار شراكة مع عدد من المؤسسات، ضمن دورها المجتمعي، لتوفير حياة كريمة خاصة للمرأة المعنفة.

وقال بنوا جوليا، المدير العام لبرنامج «الجمال من أجل الحياة»، إنّ برامج تمكين المرأة جزء أساسي من المسؤولية المجتمعية لنا، إذ أنشئ مركزان للتدريب في 6 أكتوبر والقليوبية، وتمّ تجهيزهما بالبنية التحتية اللازمة للتدريب.

تدريب 300 سيدة في عامين

وأضاف أنّ برنامج «الجمال من أجل حياه أفضل»، يستهدف تدريب 300 امرأة على مدار عامين، مشيرا إلى أنه مع انتهاء 2023، سيكون البرنامج درب 200 سيدة أخرى، يوفر لهن كامل المتطلبات التدريبية، إضافة إلى توفير فرص عمل للخريجات بصالونات التجميل، أو إمدادهن بالأدوات اللازمة لافتتاح مشروعاتهن الخاصة.

كما أتحنا الفرصة للتدريب «أون لاين» على الموقع الخاص بالصالونات ومصففي الشعر، بهدف صقل وتنمية مهاراتهم، عن طريق توفير التدريبات بشكل مستمر.