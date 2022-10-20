التنمية المحلية: نفذنا 70% من مشروعات المرحلة الأولى ضمن «حياة كريمة»

قال الدكتور ولاء جاد الكريم، مدير الوحدة المركزية لمبادرة حياة كريمة بوزارة التنمية المحلية، إن معدلات تنفيذ المشروعات بمختلف المحافظات تتجاوز الـ70% حتى الآن، ولدى الوزارة أمل بانتهاء المرحلة الأولى بنهاية ديسمبر المقبل، في 1477 قرية.

الانتهاء من 85% من المشروعات الإنشائية

وأضاف «جاد الكريم»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم»، وتقدمه الإعلامية دينا عصمت، والمذاع على فضائية «DMC»، أن 85% من المشروعات الإنشائية مثل المدارس ومجمعات الخدمات الحكومية والزراعية جرى الانتهاء منها بالفعل.

إنشاء 332 مجمعا خدميا في جميع الخدمات

وتابع: «المشروعات دي فيها 332 مجمع خدمي وتضم الخدمات الإجرائية التي يحتاجها المواطن، مثل الأحوال المدنية والشهر العقاري والتموين والتضامن الاجتماعي وخدمات الإدارة المحلية، وجميعها أصبحت تقدم من خلال مجمع خدمات تكنولوجي موجود في القرية ويقدم كل الخدمات دي لأهالينا».

وأوضح أن مجمعات الخدمات الزراعية تقدم حزمة خدمات يحتاجها الفلاح، وعندنا 2800 مشروع في نطاق المدارس يشكل أكثر من 10% من عدد المدارس القائمة في الريف حاليا، وكل تلك المشروعات جرى الانتهاء من 80% من عمليات الإنشاء الخاصة بها.

وتابع: «إحنا الآن في أعمال الرفع المساحي والتصميمات للمرحلة الثانية، وهي جزء مهم جدا من التحضير للتنفيذ، والمرحلة الثانية متوقع أن الأعمال الإنشائية تبدأ مطلع العام المقبل 2023».