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5 معلومات عن بسنت فرج بعد انضمامها لـ«القاهرة الإخبارية»

كتب:

أحمد حسين صوان
07:08 م | الخميس 20 أكتوبر 2022
المذيعة بسنت فرج

المذيعة بسنت فرج

تخوض المذيعة بسنت فرج، تجربة تليفزيونية جديدة، إذ تستعد للظهور على قناة القاهرة الإخبارية، المُقرر انطلاقها في نوفمبر المُقبل، على تردد 11747V.

وخاضت بسنت فرج، تجارب عدة، قبل انتقالها إلى القناة المُرتقب انطلاقها قريبًا، إذ بدأتها مسيرتها كمُراسلة تليفزيونية، فور تخرجها.

معلومات عن بسنت فرج

 وترصد «الوطن» أبرز 5 معلومات عن بسنت فرج، بعد انضمامها لقناة القاهرة الإخبارية، في السطور التالية: 

- تخرجت في الأكاديمية الدولية لعلوم الإعلام بتقدير عام امتياز.

- عملت مراسلة في قناة «النيل للأخبار» وقناة «دريم».

- عملت كـ«وان مان كرو» في موقع «دوت مصر».

- حصلت على درجة الماجيستير في الصحافة الرقمية من الجامعة الأمريكية.

- عملت صحفية ومذيعة في هيئة الإذاعة البريطانية.

وكان الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أعلن عن تأسيس مكتب للقطاع في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.

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بقلم أحمد حسين صوان

محرر صحفي بقسم الفن، وحاصل على بكالوريوس إعلام من المعهد الدولي العالي للإعلام دفعة 2015.