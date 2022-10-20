ليلى عبدالمجيد: قناة القاهرة الإخبارية صاحبة رسالة هادفة

أعربت الدكتور ليلى عبدالمجيد، عميد كلية الإعلام الأسبق، عن سعادتها الكبيرة بقرب إطلاق قناة القاهرة الإخبارية، متوقعا أن تكون القناة صاحبة رسالة مهمة وهادفة، حيث تخاطب جميع الفئات العمرية، وتتناول الموضوعات بشكل حيادي ومنظم، وتنقل لنا كل ما يدور في مصر والعالم بأكمله.

ليلى عبدالمجيد تتحدث عن قناة القاهرة الإخبارية

وأضافت عبدالمجيد لـ«الوطن»، أنّ أي إضافة إلى المنظومة الإعلامية في مصر شيء رائع، خاصة إذ كان على المستوى الإقليمي، حيث تخاطب المصريين والعرب في كل مكان بالعالم، والأهم أنّها استعانت بكوادر سواء من المصريين والعرب، فضلا عن انضمام شبكة مراسلين متنوعين سواء في العمل الإخباري أو التعليق على الأحداث، ومنهم الإعلامي عادل حمودة، كما أنّها ستنقل ما يحدث في العالم بشكل لا يقل احترافية عن القنوات العربية الشهيرة على المستوى الإقليمي.

وتابعت عميد كلية الإعلام الأسبق: «نتوقع أنّ قناة القاهرة الإخبارية ستقدم خدمة إخبارية متكاملة ومتعمقة ومستفيدة من تقنيات العصر ومحتوياته، وسنشاهد جودة في صناعة المحتوي والوثائق المتعددة في تقديم الخدمة الإخبارية في أفضل صورة ممكنة».

مكاسب تحققها مصر من قناة القاهرة الإخبارية

وعن المكاسب التي تحققها مصر من قناة القاهرة الإخبارية قالت: «ستضيف إلى مكانة مصر الإعلامية بشكل كبير بين الدول الأخرى»، متمنية أن تستقطب الحملة الدعائية الحالية مجموعة من الجماهير في مصر وكل بقعة من دول العالم، وأن تكون إضافة حقيقة خاصة أنّها تتزامن مع انطلاق مؤتمر المناخ، ويتوقع أن يقدم من خلال القائمين على القناة تغطية إعلامية مميزة.