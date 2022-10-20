حكاية طبيب مصري أصبح مديرا للزمالة السويسرية في جراحات الكتف والكوع

في المعتاد يفتخر الأطباء بالحصول على الزمالة الطبية من كبرى الجامعات والكليات الطبية حول العالم، إلا أنه حين يكون مدير برنامج الزمالة السويسرية لجراحات الكتف والكوع، واحدة من أكبر برامج الزمالة حول العالم، هو الدكتور محيي طه، ابن محافظة أسوان، الذي لما يتجاوز عامه الـ39 عاما، فالأمر يتعدى مجرد الفخر بالحصول على زمالة أجنبية.

رحلة الكفاح من مصر لسويسرا

واستعرض الإعلامي أحمد فايق مقدم برنامج «مصر تستطيع» المذاع على فضائية «DMC» رحلة الـ20 زيارة التي قام بها الطبيب المقيم في سويسرا في 10 سنوات إلى مصر، نصفها لزيارة أهله والنصف الآخر لخدمة المصريين في مجال جراحات الكتف والكوع، وتخرج في كلية طب قصر العيني، وحصل على فرصة الحصول على الزمالة في سويسرا ومنذ ذلك الوقت لم يترك فرصة بعد أن انتهى من المنحة، راسل رؤساء الجامعات وقدم لهم نسخة من أحدث أبحاثه، فتم قبوله بمنحة جديدة في سويسرا بعد أن عاد إلى مصر.

زمالة جديدة في البرازيل

وخلال وجوده بسويسرا حرص على التقدم للحصول على زمالة أخرى من البرازيل في جراحة الفخذ وإصابات الركبة في جامعة ساو باولو، وبعدها سافر إلى جامعة سيدني وحصل على زمالة أخرى، إلى أن أصبح استشاريا في جراحة الكتف والكوع بأكبر المستشفيات الجامعية في سويسرا، ويدرس للطلاب ويشرف على تدريب الخريجين الجدد.