«مصر تستطيع» يشيد بـ«دوحة الزمان» الابتدائية: المدارس الحكومية لسه بخير

استعرض برنامج «مصر تستطيع» الذي يقدمه الإعلامي أحمد فايق عبر فضائية «dmc»، تفاصيل مدرسة «دوحة الزمان» الابتدائية النموذجية بالإسماعيلية.

وقال علي حسن مدير المدرسة، إن البعض يظن أن المدراس الحكومية لا يوجد بها أي اهتمام أو إمكانيات وهذا غير حقيقي، مشيرًا إلى أنهم يحاولون تغيير هذا الانطباع عند الناس: «بنعرفهم أن المدارس الحكومية لسه بخير».

الطالب يشعر بالروح الوطنية والانتماء

وأوضح مدير المدرسة، أنهم يحرصون على أن يشعر الطالب بالروح الوطنية والانتماء للوطن، مضيفًا: «الطالب بيخرج من الطابور وهو في قمة الحماس ليبدأ يومه الدراسي بنشاط دائم».

من جانبه، أكد طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، أن المدرسة تم تجديدها العام الماضي وخضعت للصيانة الشاملة ويبلغ عدد طلابها 1200 طالب ولا تعاني من أي عجر وتمثل مظهرًا مشرفًا لمحافظة الإسماعيلية بالكامل.

وأشارت نيفين صلاح مدرسة الدراسات الاجتماعية بالمدرسة، أن المدرسة تقدم كل شيء جيد للطلاب، مشيدة بروح المحبة بين أعضاء هيئة التدريس والطلاب وأن الجميع يقدم على العمل بإخلاص وتفانٍ مما ينعكس على الطلاب ويجعلهم يحبون المدرسة.