«مصر تستطيع»: دراسة علمية توضح أنماط الأطفال وكيفية التعامل معهم

استعرض برنامج «مصر تستطيع» المذاع على فضائية «dmc»، دراسة علمية تقول إن هناك 4 أنماط في الأطفال، منها نمط يعتمد على التحصيل البصري وآخر على السمعي والثالث يفضل الكتابة والقراءة، والنمط الأخير يفضل التعلم والتحصيل الدراسي بالحركة، وتوضح الدراسة أنه يجب أن يعطى الطفل المتعلم من خلال الصور ألوانا متعددة لاستخدامها في المذاكرة مع تدريبه على تحويل المنهج إلى خرائط ورسومات يفهمها، وتلخيص المنهج في بطاقات صغيرة برسومات يفهمها الطفل.

التعامل مع الطفل الذي يتعلم من خلال الحركة

وأوضح الإعلامي أحمد فايق، مقدم برنامج «مصر تستطيع» أن الدراسة أكدت أن التعامل مع الطفل الذي يتعلم من خلال الحركة يكون من خلال استخدام كرات الضغط وإعطائها للطفل ليخرج خلالها طاقته الحركية أثناء المذاكرة، مع منحه الفرصة للتحرك خلال المذاكرة، مع تحويل الدروس إلى أنشطة حركية تناسب قدراته على الحركة الدائمة خلال المذاكرة واستخدام الأدوات المحيطة به في المنزل كأدوات مساعدة على المذاكرة.

قدرات الطفل السمعية

وفي التعامل مع النوع الذي يحصل العلم والمناهج من خلال السمع، تكون قدرات الطفل السمعية في هذا الوقت أكبر من قدراته البصرية، فيجب أن نحول له المناهج الدراسية إلى محتوى صوتي، أو تقديم المنهج على شكل أغنية أو مقاطع موسيقية للتأكد من وصول المعلومة لمخ الطالب بشكل سليم.

تحويل المناهج في شكل قصص

والنوع الأخير الذي يفضل القراءة والكتابة يجب أن نحول له المناهج في شكل قصصي، وخاصة المحتوى القصصي الذي يفضله الطالب، ونساعده على القراءة بأكبر قد ممكن مع تنويع مصادر المعرفة له.