«مصر تستطيع»: الشعب الألماني يفضل التعليم الفني عن العادي «أكثر ربحا»

استعرض برنامج «مصر تستطيع» جولة جديدة له في مدينة ميونخ الألمانية، ذات المناخ الهادئ، ورصد ظواهر شكلية للشعب الألماني في الشوارع، إذ يصل متوسط طول الرجل 180 سم والسيدات 166 سم.

نسب الحاصلين على شهادات علمية في ألمانيا

أوضح الإعلامي أحمد فايق خلال تقديمه برنامج «مصر تستطيع» والمذاع على فضائية «DMC»، أن 32% من الشعب الألماني حاصلين على مؤهلات عليا، وهناك 47.5% حاصلين على دبلومات متوسطة.

التعليم الفني والشعب الألماني

وأشار إلى أن الشعب الألماني يفضل التعليم الفني عن التعليم العادي، لأنه الأكثر ربحا وتتنوع مصادره بشكل عام، بالإضافة إلى أن ساعات عمل الفني ومجهوده يكون أقل من الحاصل على التعليم العالي، موضحا أن التعليم الفني في ألمانيا يتضمن مئات التخصصات، ولا يمكن ممارسة أي عمل في ألمانيا دون الحصول على شهادة.

أشهر متاحف ألمانيا

ويعد BMW من أشهر متاحف ألمانيا والذي يحكي تاريخ الشركة في صناعة السيارات منذ تاريخ نشأتها الأولى، ويتضمن سيارات مدهشة تجمع أحدث السيارات العالمية، منها أنواع تغير ألوانها الخارجية بشكل تلقائي من خلال صبغات إلكترونية تتغير لتناسب فصول السنة.

الشعب الألماني بشكل عام حريص على استخدام اللغة الألمانية باستثناء مدينة برلين التي تستخدم الإنجليزية كونها مدينة عالمية.