الاتحاد الأوروبي: نتفادى أي تصعيد في أوكرانيا وأوروبا لم تعد صانعة القرار

قال الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسات الأمنية، جوزيب بوريل، إنه يرى أن الأزمة الروسية الأوكرانية خطر على العالم كله وعلى أمن أوروبا، مبينًا أن الأزمة تطلق موجات ارتدادية حول العالم، خاصة بعدما هدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باستخدام السلاح النووي، مواصلا: «نحن ندعم أوكرانيا ونتفادى أي تصعيد».

خوف من عودة الحروب لأوروبا مرة أخرى

وأضاف «بوريل» خلال لقاء تلفزيوني مساء اليوم الخميس مع قناة العربية السعودية في برنامج «مقابلة خاصة»، أنه يأسف لشعور البعض بصفة سلبية بسبب تصريحه بأن «أوروبا حديقة» مشيرا إلى أن التصريح كان موجها للطلاب لينفتحوا على الآخر خاصة أن أوروبا شهدت حروبا في القرون الماضية ثم أصبحت أرض سلام.

وأوضح أنه بعد اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية أصبحت أوروبا تخاف من عودة الحرب لذا يجب عليها ألا تكون منغلقة بل تشارك مع الجميع لنشر السلام، مواصلا: «أسف جدا لسوء الفهم وأنا لست عنصريا وعباراتي تعني النظام الدولي وليس عنصرا دوليا معينا».

تراجع مكانة أوروبا عالميا

وواصل الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسات الأمنية: «أوروبا لم تعد مركزا لصنع القرار في العالم، وهي جزء صغير من العالم يثمل 5% فقط من سكان العالم، وهذه رسالتي للأوروبين لا تنظروا لأنفسكم باعتباركم مركز العالم في الوقت الحالي».