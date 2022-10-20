«بوريل»: العالم يمر بتغير كبير.. وأوروبا الأكثر تأثرا بأزمة روسيا وأوكرانيا

قال الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسات الأمنية، جوزيب بوريل، إنّ هناك تغيرات جيوسياسية تحدث هذه الأيام، لافتًا إلى أن مركز الثقل في العالم انتقل من الأطلسي إلى منطقة المحيطين الهندي والهادي، فالصين أكبر قوى صاعدة والمواجهة بينها وبين الولايات المتحدة الأمريكية تحتل اهتمام العالم، و جاءت الأزمة الروسية الأوكرانية التي نقلت المواجهة من منطقة المحيطين إلى أوروبا.

الأزمة الروسية الأوكرانية ليست حربا باردة

وأضاف «بوريل» خلال لقاء تلفزيوني، مساء اليوم الخميس، مع قناة العربية السعودية في برنامج «مقابلة خاصة»، أنّ الأزمة الروسية الأوكرانية لا تعد حربًا باردة، ولكن التغيرات السياسية تؤثر على العالم بأسره، لافتًا إلى أن الاتحاد الأوروبي يمثل السلام في العالم، ويشجع التعاون مع الشعوب من أجل عالم أفضل.

الأوروبيون أكثر تأثرًا بأزمة روسيا وأوكرانيا

وأوضح أنه يتفهم قول البعض أنهم ليسوا سببا للأزمة الروسية الأوكرانية، لكنها أثرت عليه بسبب رفع أسعار الطاقة والغذاء، موضحًا أن أكبر المتأثرين هم الأوروبين، وأن قواعد النظام الدولي أصبحت مهددة، وهذا سيجعل العالم دون قواعد وقوانين ولا يحل النزاعات بصفة سلمية.