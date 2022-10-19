«بلومبرج»: أزمة الغاز في أوروبا ربما تستمر حتى مطلع 2023

تعاني أوروبا من أزمة في الطاقة ربما تستمر حتى أوائل العام المقبل، وظهرت تلك الأزمة منذ أن قلصت روسيا إمدادات الغاز بجانب انقطاع الطاقة النووية في فرنسا، ويتوقع خبراء ارتفاع أسعار الغاز، إذ تجاوزت 100 يورو للميجاواط، وهو أعلى مستوى على الإطلاق، بحسب وكالة «بلومبرج» الأمريكية.

وفي تعليقه على تداعيات أزمة الطاقة في أوروبا، حذّر رئيس وزراء المجر، فيكتور أوربان، من أن القارة قد تشهد توقف 40 % من المنشآت الصناعية في الشتاء.

وقالت ألمانيا إن الموافقة على تشغيل خط غاز «نورد ستريم2»، الروسي لن تتم قبل النصف الأول من عام 2022، في وقت لا تملك فيه أوروبا كثيرا من الخيارات بشأن الحصول على طاقة في الصيف.

روسيا تزود أوروبا بنحو 40 % من احتياجاتها من الغاز

من جانبه قال كوشال رامكيش، كبير المحللين لدى «رايستاد إنيرجي»، للاستشارات في النرويج: «لا يبدو أن المساعدة قادمة، وتشير الزيادة في الأسعار إلى عام آخر من التقلبات واستمرار بيئة الأسعار المرتفعة».

فيما أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى أن توسع حلف شمال الأطلسي «الناتو» باتجاه الحدود الروسية أمر غير مقبول، ولكنه لم يوضح بشكل مباشر أي تهديد متعلق بعمل عسكري، جاء ذلك خلال مؤتمره الصحفي السنوي يوم الخميس الماضي.

وتزود روسيا أوروبا بنحو 40 % من احتياجاتها من الغاز، وقلصت التدفقات بنسبة 40 في المئة في يونيو الماضي و20 % في يوليو الماضي، في حين بلغت الإمدادات في العام المنصرم نحو 155 مليار متر مكعب من الغاز.