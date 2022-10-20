الملحن أحمد العتباني يكشف تفاصيل أغنيته الجديدة مع «أبو»

كشف الملحن أحمد العتباني، عن تفاصيل أغنيته الجديدة «ييجي منها» من فيلم «هاشتاج جوزني»، التي جرى طرحها على المنصات الإلكترونية ويوتيوب.

«بيجي منها» عبر المنصات الالكترونية

أكد «العتباني»، حرصه على أن تحمل ألحان الأغنية جوا مبهجا ملائما لأحداث الفيلم، المقرر عرضه قريبا في دور العرض السينمائي، مشيرا إلى أنه أدخل الموسيقى اللاتينية ضمن اللحن في شكل جديد ومختلف، وأن هناك تناسق بين نغمات الأغنية واللون الذي يقدمه المطرب أبو.

وتعتبر أغنية «ييجي منها»، التعاون الثاني بين أبو والعتباني، إذ سبق وأن جمعهما أوبريت «كمل عبورك» عام 2021، ويستعدان لطرح أغنية جديدة في الموسم الشتوي.

أغنية ييجي منها للمطرب أبو، من كلمات محمد البوغه وتوزيع مينو، أولى أغنيات فيلم هاشتاج جوزني، التي يجر طرحها للترويج له عبر صحفات السوشيال ميديا.

فيلم هاشتاج جوزني يضم مجموعة كبيرة من نجوم الفن، على رأسهم مايان السيد وأمير المصري وبيومي فؤاد وصابرين وإسلام إبراهيم وسامي مغاوري ومحمد محمود، ومن تأليف محمد سمير مبروك، وإخراج عصام نصار.

وتلعب الفنانة الشابة دور «لي لي»، وهي فتاة محبة للحياة، تحلم بالحب والزواج، وتقديم الكثير من الأعمال الخيرية، وتعيش قصة رومانسية مع أمير المصري.

أمير المصري: قصة الفيلم مختلفة تماما

قال أمير المصري لـ«الوطن»، إنه كان يتمنى المشاركة في فيلم رومانسي منذ فترة طويلة، لافتا إلى أنه عندما قرأ أوراق الفيلم، تحمس للمشاركة فيه بشكل كبير، خاصة أن طبيعة العمل وتفاصيله، تختلف تماما عن الكثير من الأعمال التي شارك فيها.

أكد أمير، أن فريق العمل اعتمد في اختيار اسم «هاشتاج جوزني»، على عامل الغموض والجذب، حتى لا يحرق أحداثه، ويشوق الجمهور لمشاهدته، موضحا أنه أنه يؤدي دور شخص يدعى «فارس» يعمل كلاعب DJ، ويعيش حياة بسيطة للغاية وفجأة رأى حلم عمره أمامه.