أمير المصري يكشف عن موعد استئناف تصوير فيلم «إصابة عمل»

قال الفنان أمير المصري، إن استئناف تصوير باقي مشاهد فيلم «إصابة عمل»، مقرر له يوم الجمعة المقبل الموافق 26 أغسطس الجاري، وذلك بعدما توقف التصوير خلال الأيام الماضية.

وأكد أمير المصري، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن فيلم «إصابة عمل»، واحد من الأعمال الفنية المهمة الذي سيناقش عددًا من الموضوعات التي تهم الأسر المصرية، معربًا عن سعادته بالمشاركة في الفيلم بجانب عدد من الفنانين المتميزين.

أبطال فيلم إصابة عمل

يذكر أن فيلم إصابة عمل يشارك فيه عدد كبير من الفنانين منهم أمير المصري ومايان السيد وصابرين وعمرو عبد الجليل وبيومي فؤاد وصلاح عبد الله، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف محمد سمير مبروك وأحمد عادل واخراج عصام نصار.

آخر أعمال أمير المصري

شارك الفنان أمير المصري فى السباق الرمضاني الماضي 2020، في واحد من أهم الأعمال التي تم تقديمها وهو مسلسل الاختيار الجزء الثالث، بجانب كريم عبد العزيز وأحمد عز وأحمد السقا وخالد الصاوي وصبري فواز وياسر جلال وإيمان العاصي ومحمد رياض، وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف هاني سرحان وإخراج بيتر ميمي.

كما يشارك الفنان أمير المصري، خلال هذه الفترة في مسلسل «مجنونة بيك»، الذي يشارك فيه بجانب عدد من الفنانين منهم مريم الخشن وأدم الشرقاوي وشريف نور الدين وعدد آخر من الفنانين.