مايان السيد: فيلم «هاشتاج جوزني» فكرته مختلفة.. وهتشوفوا فيه كل حاجة

أعربت الفنانة الشابة مايان السيد، عن سعادتها بأول بطولة مطلقة لها في السينما من خلال فيلم «هاشتاج جوزني» المقرر عرضه في السينمات 3 نوفمبر المقبل، متمنية أن ينال إعجاب الجمهور.

أضافت مايان، في تصريح لـ«الوطن»، أن الفيلم عما اعتاد عليه الجمهور، موضحة أنه يضم أنماط وحالات تمثيل متنوعة، إذ يجمع بين الأكشن والكوميديا والدراما، بخلاف الرقص: «هتشوفوا فيه كل حاجة».

دور مايان السيد «هاشتاج جوزني»

أشارت مايان السيد، إلى أن هناك حالة من التناغم بين فريق عمل الفيلم، مؤكدة أنه ستنعكس بشكل إيجابي على المنتج النهائي: «فيه كيميا كبيرة جدا بينا وبين بعض».

ويشارك مايان في بطولة «هاشتاج جوزني» عدد كبير من الفنانين، في مقدمتهم أمير المصري، وبيومي فؤاد، ودينا، وصابرين، وسامي مغاوري، وإسلام إبراهيم، ونخبة من الشباب، والفيلم من تأليف محمد سمير مبروك وإخراج عصام نصار.

وتلعب الفنانة الشابة دور «لي لي»، وهي فتاة محبة للحياة، تحلم بالحب والزواج، وتقديم الكثير من الأعمال الخيرية، وتعيش قصة رومانسية مع أمير المصري.

أمير المصري: قصة الفيلم مختلفة تماما

قال أمير المصري، أنه كان يتمنى المشاركة في فيلم رومانسي منذ فترة طويلة، لافتا إلى أنه عندما قرأ أوراق الفيلم، تحمس للمشاركة فيه بشكل كبير، خاصة أن طبيعة العمل وتفاصيله، تختلف تماما عن الكثير من الأعمال التي شارك فيها.

أكد أمير، أن فريق العمل اعتمد في اختيار اسم «هاشتاج جوزني»، على عامل الغموض والجذب، حتى لا يحرق أحداثه، ويشوق الجمهور لمشاهدته، موضحا أنه أنه يؤدي دور شخص يدعى «فارس» يعمل كلاعب DJ، ويعيش حياة بسيطة للغاية وفجأة رأى حلم عمره أمامه.