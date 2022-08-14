وزير الدفاع والإنتاج الحربي يلتقي بمقاتلي القوات البحرية

التقى الفريق أول محمـد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، بعدد من مقاتلي القوات البحرية، في إطار اللقاءات التي تقوم بها القيادة العامة للقوات المسلحة، للتواصل مع المقاتلين، وتوحيد المفاهيم تجاه مختلف الموضوعات التي ترتبط بالقوات المسلحة على كل المستويات.

بدأ اللقاء بكلمة اللواء بحري أ ح أشرف عطوة قائد القوات البحرية، أكد خلالها حرص رجال القوات البحرية، على بذل الغالي والنفيس، لحماية سواحل مصر ومياهها الإقليمية، مشيرا إلى أن القوات البحرية بما تمتلكه من منظومة تسليح متطورة، قادرة على تنفيذ كل المهام التي توكل إليها بكفاءة واقتدار.

وألقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، كلمة نقل خلالها تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة لرجال القوات البحرية، مشيدا بالدور الذى يقومون به، وتنفيذهم كل المهام التي توكل إليهم على أكمل وجه. مؤكدا أن القوات المسلحة تعمل بأقصى درجات اليقظة والاستعداد لتأمين حدود الدولة، والتصدي بكل حسم لكل من تسول له نفسه المساس بأمن مصر واستقرارها.

وأدار القائد العام، حوارا مع مقاتلي القوات البحرية، تناول خلاله التحديات المطروحة على الساحات المحلية والإقليمية والدولية، كما استمع إلى آرائهم واستفساراتهم، حول مختلف القضايا، مشيدا بما لمسه من فهم واعٍ وإدراك تام لمختلف القضايا والموضوعات.

حضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة.