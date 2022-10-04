السيسي يرقي قائدي القوات البحرية والجوية إلى رتبة فريق

صدّق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على ترقية اللواء بحري أركان حرب أشرف إبراهيم عطوة، قائد القوات البحرية، واللواء طيار أركان حرب محمود فؤاد محمد عبدالجواد، قائد القوات الجوية، إلى رتبة فريق اعتبارا من اليوم.

الندوة التثقيفية الـ36 للقوات المسلحة المصرية

وعلّق الترقيات الجديدة، مجموعة من الشباب طلاب الكلية البحرية والكلية الجوية، وذلك خلال فعاليات الندوة التثقيفية الـ36 للقوات المسلحة المصرية، المنعقدة بمركز المنارة للمؤتمرات بالتجمع الخامس للاحتفال بذكرى نصر أكتوبر العظيم.