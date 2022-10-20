القوات البحرية تحتفل بعيدها الخامس والخمسين 

تحتفل القوات البحرية بعيدها الخامس والخمسين الذي يوافق يوم الحادي والعشرين من شهر أكتوبر عام 1967 ذكرى إغراق المدمرة إيلات، والذي يعد أحد أعظم انتصارات البحرية المصرية.

وأكد الفريق أشرف إبراهيم عطوة، قائد القوات البحرية، أن المجد الذي تحقق في هذا اليوم كان أكبر برهان على قوة وعزيمة رجـال قواتنا البحرية، ومقدمة للانتصار العظيم الذي تحقـق في السادس من أكتوبر عام 1973.

جاء ذلك خلال وقائع المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر قيادة القوات البحرية برأس التين بالإسكندرية، بمناسبة الاحتفال بعيد القوات البحرية.

كما أشار إلى أن القيادة السياسـة والقيادة العامـة للقـوات المسلحة لم تبخـل بـأي جهـد فـي دعـم وتـطـويـر قواتنا البحرية، حيث تم دعم البنية التحتية بتطوير وتحديث القائم منها وإنشاء العديـد مـن القواعد البحرية والمواني والأرصفة، بما يتناسب مع المقاييس العالمية في المجال البحـري ومطالب العمليات البحرية بهدف العمل على كافة الاتجاهات الاستراتيجية في آن واحد وبقدرات قتالية عالية مما جعل القوات البحرية قادرة على تأمين مصالح الدولة المصرية وأمنها القومي.

واختتم قائد القوات البحرية كلمته بتوجيه التهنئة للضباط وضباط صف وجنود القوات البحرية بعيدهم المجيد، مقدماً لهم الشكر على ما يبذلوه لوطنهم المفدى من جهد وعرق في سبيل طمأنة شعب مصر العظيم، بأن لديه قوات بحرية بها رجال أشداء أعينهم ساهرة تحرس في سبل الله، مجددين العهد لله والوطن على الاستمرار في بذل الجهد للحفاظ على ما نمتلكه من قدرات وأن نستمر في تطويرها وتحديثها بما يضمن الاستعداد الدائم لإنجاز ما يتم التكليف به من مهام في سبيل أمن مصر وحماية مكتسباتها.