نيفين الكيلاني: مهرجان الموسيقى العربية يؤكد أن مصر ستظل حاملة راية الفن والثقافة

افتتحت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، الدورة 31 لمهرجان الموسيقى العربية، في دار الأوبرا المصرية، وقالت خلال كلمتها: «31 دورة هي عمر مهرجان الموسيقي العربية العريق، ويلمع فيه على مدار 15 ليلة نجوم الغناء والطرب من مصر والوطن العربي ليؤكد أن الموسيقى جزء راسخ في هويتنا، وأحد أسلحة قوتنا الناعمة».

مصر ستظل حائط الصد وحاملة راية الفن

وأضافت «الكيلاني»، خلال كلمتها بمهرجان الموسيقى العربية، والمذاع على فضائية «الحياة» أن مؤتمر الموسيقى العربية يناقش من خلال موائده البحثية كل ما يستجد، مضيفة: «اليوم نفتتح فعاليات الدورة الـ31 من المهرجان، والذي يقدم جزءا أصيلا من فناني ومبدعي مصر والوطن العربي، ويؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن مصر ستظل حائط الصد وحاملة راية الفن والثقافة».

وتابعت: «الموسيقى المصرية إحدى سبل التواصل ما بين مصر وأشقائها العرب في كل مكان، إذ ولد مهرجان الموسيقى العربية كبيرا على يد إحدى زعيمات الفن المصري الراحلة رتيبة الحفني، وما يزال على مدار دوراته يقدم الفن الأصيل والجاد كل عام».