وزارة الثقافة تطلق فعاليات مهرجان المنيا للموسيقى والغناء

أعلنت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر، عن انطلاق مهرجان المنيا للموسيقى والغناء في الثامنة من مساء الغد بالمسرح الروماني، تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة والدكتور أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، واللواء أسامة القاضي محافظ المنيا.

على الحجار يشارك بنخبة من أهم أعماله

ويُحيى الحفل الفنان الكبير على الحجار بنخبة من أهم أعماله التي نجح من خلالها في تكوين قاعدة جماهرية عريضة بينها «متمنعوش الصادقين، يا طالع الشجرة، أبوالأحلام، الزين والزينة، الليلة ليكي، العروسة، تجيش نعيش، ياموجة يا زرقا، ريشة، روحي فيكي، في قلب الليل، جزيرة غمام، زي الهوى، عارفة، مسألة مبدأ، الليل وأخره، غوايش، في هويد الليل، متصدقيش» وغيرها.

نشر الفنون الجادة بمختلف أنحاء مصر

يذكر أن مهرجان المنيا للموسيقى والغناء يأتي ضمن جولات وزارة الثقافة بالمحافظات ويهدف إلى نشر الفنون الجادة بمختلف أنحاء مصر.