وزارة الثقافة تطرح استمارة جائزة الدولة للمبدع الصغير 2023

أعلنت وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، انطلاق جائزة الدولة للمبدع الصغير في دورتها الثالثة لعام 2023، التي ينظمها المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي، وذلك تحت رعاية السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية.

استمرار استقبال طلبات المتقدمين حتى 31 ديسمبر

ويبدأ موقع الجائزة الإلكتروني في استقبال أعمال المتقدمين بداية من 15/10/2022 وحتى 31/12/2022، مع الاستمرار في استقبال الأعمال بمقر المجلس الأعلى للثقافة أو المرسلة عبر البريد على العنوان التالي: المجلس الأعلى للثقافة، 1 شارع الجبلاية ساحة دار الأوبرا المصرية، الجزيرة، الزمالك، القاهرة.

والجدير بالذكر أن البنك الأهلي المصري هو الشريك الرئيسي للجائزة هذا العام.