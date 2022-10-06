وزارة الثقافة تعلن الأجندة الأسبوعية لمراكز الإبداع من 8-14 أكتوبر
كتب:
إلهام زيدان
09:42 ص | الخميس 06 أكتوبر 2022
الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة
أعلن صندوق التنمية الثقافية بوزارة الثقافة، الأجندة الأسبوعية لمراكز الإبداع خلال الفترة من 8 حتى 14 أكتوبر 2022.
وجاءت الأجندة كالتالي:
السبت 8 أكتوبر
- قاعة سينما الهناجر: نادي السينما المستقلة بالتعاون مع المركز القومي للسينما 7 مساء.
- قبة الغوري: فرقة التنورة التراثية 7:30 مساء.
- مركز طلعت حرب الثقافي:
* أمسية ثقافية بالتعاون مع نادي القصة 4 عصرًا.
* بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف عرض لفرقة النيل للإنشاد الديني بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة 7 مساء.
احتفالات انتصارات أكتوبر في بيت الغناء
الأحد 9 أكتوبر:
- قبة الغوري: احتفالًا بالمولد النبوي حفل فني لفرقة سماع للإنشاد والموسيقى الروحية وفرقة إندونيسيا وفرقة بنات الحور بالتعاون مع مؤسسة حوار 7 مساء.
- بيت السحيمي: فرقة النيل للآلات الشعبية إخراج عبدالرحمن الشافعي 7 مساء.
- بيت الغناء العربي: حفل فني للفنانة ريم كمال وفرقتها الموسيقية مع باقة من أجمل الأغاني الوطنية بمناسبة الاحتفال بانتصارات أكتوبر7 مساء.
الاثنين 10 أكتوبر
- قاعة سينما الهناجر: صالون العمارة والسينما «أرواح في المدينة 5» مع الإعلامي محمود التميمي بالتعاون مع بيت المعمار المصري 6 مساء.
فعاليات الأربعاء والخميس
- قبة الغوري: فرقة التنورة التراثية 7:30 مساء.
الخميس 13 أكتوبر:
- قاعة سينما الهناجر: نادي السينما الهندية 6 مساء.
- قصر الأمير بشتاك: صالون مقامات بيت الغناء العربي بالاشتراك مع البرنامج الثقافي بالإذاعة المصرية «100 عام على ميلاد صاحب العصا السحرية على إسماعيل» + تخت شرقى 7 مساءً.
- بيت السحيمي: بمناسبة انتصارات أكتوبر حفل فني لفرقة «صحبة السمسمية البورسعيدية» 7 مساء.
- مركز الحرية للإبداع في الإسكندرية: لقاء مشروع فوتوغرافية «كارت بوستال» بالتعاون مع مؤسسة عدسة للتصوير الفوتوغرافي 5 مساء.
الجمعة 14 أكتوبر
- بيت السحيمي: عرض للأراجوز وخيال الظل 7 مساءً.