محيي طه.. طبيب مصري درس 17 عاما ليتخصص في جراحة الكتف والعظام بسويسرا

قال الدكتور محيي طه، مدير برنامج الزمالة السويسرية لجراحات الكتف والكوع، إن أرضيات المستشفيات في سويسرا مقاومة للبكتيريا ويجري تطهيرها بشكل فوري وتصميمها بطريقة تمنع وجود أماكن لتجمع البكتيريا، لافتا إلى أن المستشفيات مجهزة بأعلى مستوى من الضيافة.

السونار الطبي تخصص منفرد

وأوضح «طه» خلال استضافته ببرنامج «مصر تستطيع» مع الإعلامي أحمد فايق، والمذاع على فضائية «DMC» أن السونار الطبي يعد تخصصا منفردا والكثير من أطباء الجراحة يفضلون إجراء السونار بأنفسهم للتأكد من دقة كل شيء، مشيرا إلى أن دراسة سونار الكتف والمفاصل تكون لمدة عامين دراسيين ويمكن للطبيب دراسته لإجراء السونار للمريض في وقت الجراحة بشكل تخصصي.

درس جراحة العظام ثم تخصص في جراحة الكتف

وأشار الدكتور محيي طه إلى أنه درس جراحة العظام ثم تخصص في جراحة الكتف والكوع لمدة عامين بعد 7 سنوات دراسة الطب و6 سنوات تخصص العظام، وسنتين لدراسة السونار، بإجمالي 17 عاما من دراسة الطب ليتخصص في جراحة الكتف والكوع.

وأضاف استشاري جراحات الكتف والكوع بسويسرا، أنه يستخدم نظارة المياتفيرس لصناعة هولوجرام للمريض بعد الحصول على الأشعة المقطعية ويصبح الطبيب قادرا على معرفة تفاصيل مفصل المريض أثناء العملية الجراحية.