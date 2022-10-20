خريطة انقطاع المياه غدا في الدقهلية وسوهاج.. اعرف الأماكن والمواعيد

تجري الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى غدًا الجمعة لإجراء الصيانة لعدة شبكات في محافظتي الدقهلية وسوهاج، إليكم أماكن ومواعيد انقطاع المياه للمواطنين.

انقطاع المياه بالدقهلية

وأعلنت محافظة الدقهلية عن انقطاع المياه غدا الجمعة عن مركز ومدينة شربين والقرى التابعة لها بالإضافة لقرى «دنجوان وكفر الترعة القديم ورأس الخليج»، بداية من الساعة 12 ظهرا حتى الساعة 8 مساءً لإجراء الصيانة اللازمة لخط مياه مزلقان السكة الحديد بمركز شربين الذي يضخ للمراكز والقرى المجاورة.

انقطاع المياه بطما

كما أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طما بسوهاج عن انقطاع المياه بمدينة طما والقرى التابعة لها مثل «قرى المدمر والشوكا والمستعمرة» غدا بداية من 9 صباحا حتى 12 صباحا لإجراء الصيانة اللازمة وغسيل شبكة المياه فضلا عن ضعفها ببعض القرى الأخرى.

نصائح الشركة

وأعلنت الشركة القابضة في بيان لها عن توفير سيارات مياه مجانية بالمناطق المتأثرة وتلقيها أى شكاوى على الخط الساخن رقم 125 من أى تليفون أرضى طوال 24 ساعة، وأهابت الشركة أصحاب المخابز والأماكن الخدمية والمستشفيات توفير احتياجاتهم من المياه فترة انقطاع التيار.