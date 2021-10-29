عطل مفاجئ يتسبب في إنقطاع المياه عن مجلس قروي ببني سويف

تسبب عٌطل مفاجئ بخط رئيسي للمياه، في إنقطاع المياه بشكل كامل عن مجلس قروي «تلت»، التابعة لمركز الفشن جنوب محافظة بني سويف، اليوم الجمعة، وانتقل قيادات شركة المياه والفنيين المختصين لمكان العطل وتمكنوا من إصلاحه وإعادة المياه مرة أخرى.

إصلاح عطل بخط مياه مجلس قروي تلت

وقال المحاسب حمادة راضي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفشن ببني سويف، إنه تم تنفيذ عدد من الإجراءات تجاه عٌطل مفاجئ بخط المياه الرئيسي بطريق بني صالح تلت، والذي نتج عنه انقطاع المياه عن قرى مجلس تلت بالكامل، حيث تمكن الطاقم الفني من إصلاح العطل.

تواجد قيادات شركة المياه والوحدة المحلية بالفشن على رأس العٌطل

وأشار رئيس مدينة الفشن إلى تواجد قيادات الوحدة المحلية وشركة المياه وعلى رأسهم أشرف حمزاوي وضياء إبراهيم نائبا رئيس المدينة، والمهندسة أسماء طه مدير فرع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفشن، والطاقم الفني بالشركة والوحدة المحلية لسرعة الانتهاء من إصلاح العطل وإعادة الخدمة لطبيعتها.

وكلف الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، رؤساء المراكز والمدن بضرورة رفع مستوى الخدمات بالقرى والعزب والنجوع وحصر احتياجات القرى مع وضع الحلول والبدائل المناسبة والتي من شأنها تطوير الريف بكافة أرجاء المحافظة، وذلك في إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠، وكذلك تكثيف الاهتمام بمنظومة النظافة والكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي وتحسين الخدمة المقدمة للمواطن.