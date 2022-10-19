خريطة انقطاع المياه غدا في 3 محافظات.. اعرف الأماكن المتأثرة

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، انقطاع المياه بعدة محافظات، وذلك للصيانة الدورية لمحطات المياه أو لتعارض خطوط المياه مع تصليحات أو أعمال إنشائية، ما يؤثر على جودة ضخ المياه، حيث ستتأثر بعض المناطق بالضعف وأخرى بالانقطاع، علمًا بإن قطع المياه للصيانة يجري وفقًا لخطة تبادلية بين المناطق والمدن بعضها البعض، على أن يحدث ذلك في فترة الصباح الباكر.

انقطاع المياه في المنيا

وكشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة المنيا، انقطاع المياه غدًا من الساعة 9 صباحًا وحتى 1 ظهرًا عن مراكز مغاغة والعدوة والقرى التابعة لها، وذلك لوجود أعمال صيانة بمحطة المياه الرئيسية.

كما أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الجيزة، انقطاع المياه غدًا من الساعة 9 صباحًا حتى 3 عصرًا، عن الهرم والمريويطة وفيصل، وذلك لتغيير مسار خط المياه المغذي للمنطقة لتعارضه مع إنشاءات الطرق.

وكشفت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طما بمحافظة سوهاج، قطع المياه غدًا عن مدينة طما والقرى التابعة وضعفها بالبعض، نظرًا لوجود صيانة دورية للخط الرئيسي بالمركز.

خط ساخن للتواصل

ووضعت الشركة القابضة للمياه، نصائح للمواطنين للتعامل مع انقطاع المياه، تتمثل في تدبير احتياجاتهم في أثناء فترة الانقطاع، خاصة أصحاب المخابز والأماكن الخدمية، وتوفر الشركة سيارات مياه مجانًا في المناطق المتضررة، على أن تتلقى الشركة الشكاوى على الخط الساخن رقم 125 من أي تليفون أرضي.