خريطة انقطاع المياه عن مناطق بالجيزة والمنيا وسوهاج اليوم

تشهد مناطق عدة في محافظات الجيزة والمنيا وسوهاج، اليوم، انقطاع المياه للصيانة الدورية بمحطات المياه المغذية لها أو ضعف المياه نتيجة لأعمال التصليحات بالخطوط، وفقا للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

انقطاع المياه في الجيزة

وأعلنت محافظة الجيزة عن انقطاع المياه اليوم الخميس عن عدة مناطق بالمحافظة، وهي المريوطية وفيصل والهرم، بداية من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 3 عصرًا، نظرا لأعمال تغيير مسار خط المياه المغذي لتلك المناطق، والتي تتعارض مع خطوط إنشاء الطرق.

قطع المياه بالمنيا

كما أعلنت محافظة المنيا عن انقطاع المياه، اليوم، بداية من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 1 ظهرًا، بمراكز العدوة ومغاغة والقرى التابعة لهما، لإجراء اللازمة بخط المياه الرئيسي الذي يغذى المركزين.

صيانة محطة مياه طما

كذلك أعلنت الوحدة المحلية لمركز طما بمحافظة سوهاج، عن انقطاع المياه عن عدة قرى تابعة للمركز اليوم الخميس وضعفها بقرى أخرى، من الساعة 9 صباحا حتى 12 ظهرا لجود صيانة بمحطة المياه.

وتعمل الشركة بخطة صيانة دورية لمحطات المياه والخطوط المغذية داخلها بطريقة تبادلية بين الشبكات بعضها البعض خلال مواعيد محددة، تتزامن مع إعلام المواطنين لتدبير احتياجاتهم اليومية.