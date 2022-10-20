الشاعر شوقي حجاب: اتفقت مع وزارة الثقافة على تدشين مهرجان قومي لأغنية الطفل

قال الشاعر شوقي حجاب، إنه يعشق دائما تقديم أغاني للأطفال بالرغم من تقديمه عددا كبيرا من الأغاني للفنان عمرو دياب ومحمد منير ومحمد الحلو وغيرهم الكثير، إلا أنه دائما يرى في نفسه القوة في تقديم أعمال للأطفال، «قدمت شغل للأطفال غير مسبوق، واتفقت مع وزارة الثقافة على إطلاق المهرجان القومي لأغنية الطفل».

حجاب: لم التقِ الفنان محمد فوزي لكنه لحّن لي

وأضاف «حجاب»، خلال تصوير خارجي لبرنامج «الحياة اليوم»، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، على قناة «الحياة»، أنه لم يلتق الفنان الكبير محمد فوزي بالرغم من تلحين تتر أحد برامجه المهمة، «كنت لسه 18 سنة وجاي ببحث عن نفسي في القاهرة وعملت غنوة لتتر برنامج».

حجاب: لدي حصيلة كبرى من الأغاني الخاصة بالأطفال

واستطرد: «سألت أخونا رئيس المجلس الوطني حسين زين إنه يدور لي على العمل ده في سنة 1965، وهو لم يعرفني لكنه قرا كلام الأغنية وعجبته وغناها، وكانت حاجة كبيرة وجميلة من حد كبير زي ده، وتعاملت مع كبار الملحنين وبات لدي حصيلة كبرى من الأغاني، خاصة في أعمال الأطفال».

وأوضح أنه يحاول وغيره أن يحتفظ ببراءته من أجل تقديم الأعمال الفنية للأطفال، إذ يرى في الشعر مجرد لعبة وهو السبب الرئيسي في أن يتم ترسيخ ذلك الأمر في نفوس المشاهدين، «لحظة إبداعي بقعد ألعب ومش بستنى عائد».