«الحياة» تكشف عن مواعيد حفلات مهرجان الموسيقى العربية

تبدأ شبكة تليفزيون الحياة، من الليلة، في الإذاعة الحصرية لمهرجان الموسيقى العربية الـ31، والمُقام خلال الفترة من 20 أكتوبر إلى 3 نوفمبر، على مسرح النافورة في دار الأوبرا المصرية، بمشاركة نخبة من نجوم الفن.

من المُقرر، أن يفتتح مهرجان الموسيقى العربية، بمشاركة عدد من النجوم بمصاحبة فرقة باليه أوبرا القاهرة، وفي ثاني أيام المهرجان سيقود الفنان سليم سحاب حفلة فنية رائعة.

يضم جدول المهرجان أيضًا، حفل للفنان هاني شاكر، والفنانة ريهام عبدالحكيم يوم السبت 22 أكتوبر، وحفل يوم الأحد 23 أكتوبر للفنان الكبير راغب علامة والفنانة مروة ناجي.

علي الحجار ومحمد الحلو ضمن حفلات الموسيقى العربية

يستضيف مهرجان الموسيقى العربية، الإثنين 24 أكتوبر الفنان علي الحجار، والفنان محمد الحلو، وفي يوم الثلاثاء 25 أكتوبر تطرب الفنانة عفاف راضي، والفنان رامي عياش متابعي المهرجان.

ستشارك الفنانة كارول سماحة، والفنان محمد محسن جمهور مهرجان الموسيقى العربية، الأربعاء 26 أكتوبر، والفنانة ديانا حداد، والفنان مدحت صالح يوم الخميس 27 أكتوبر، والجمعة 28 أكتوبر بمشاركة الفنان عاصي الحلاني، والفنانة نادية مصطفى.

موعد حفل عمر خيرت بالموسيقى العربية

وسيحيى حفل المهرجان يوم 29 أكتوبر المقبل، الموسيقار عمر خيرت، حفل يوم 30 أكتوبر الفنان صابر الرباعي، وفي يوم الإثنين 31 أكتوبر الفنان ملحم زين والفنانة جنات، وفي يوم الثلاثاء 1 نوفمبر، سيشارك في فعاليات المهرجان الفنان محمد الشرنوبي، والأربعاء 2 نوفمبر الفنان محمد منير، والخميس 3 نوفمبر حفل الختام سيكون للفنانة أصالة.

في فعاليات معهد الموسيقى العربية، ستشارك فرقة التراث للموسيقى العربية يوم الخميس 20 أكتوبر، وفرقة الإنشاد الديني يوم الخميس 3 نوفمبر.

أما دار أوبرا الإسكندرية، فيوم الخميس 20 أكتوبر سيغني بها الفنان الكبير مدحت صالح، ويوم الجمعة 21 أكتوبر سيشارك الفنان خالد سليم، والخميس 27 أكتوبر سيشارك الفنان رامي عياش، والجمعة 28 أكتوبر ستغني الفنانة الكبيرة عفاف راضي، في الحفل، والسبت 29 أكتوبر الفنان محمد الحلو، والأحد 30 أكتوبر الفنانة الكبيرة نادية مصطفى، والأربعاء 2 نوفمبر الفنانة جنات، والخميس 3 نوفمبر الفنان الكبير على الحجار.سيشارك في دار أوبرا دمنهور، الفنان خالد سليم يوم الخميس 20 أكتوبر، والجمعة 21 أكتوبر فرقة أم كلثوم، والجمعة 28 أكتوبر فرقة الإنشاد الديني، والأحد 30 أكتوبر الفرقة القومية العربية للموسيقى.