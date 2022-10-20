«الزراعة»: الجولات مستمرة على جميع المزارع لرفع كفاءتها وتحقيق عائد اقتصادي

تفقد سعيد صالح مستشار وزير الزراعة واستصلاح الاراضي للمتابعه، والدكتور ممدوح السباعي رئيس قطاع الانتاج مزرعة جزيرة الشعير، بالقناطر الخيرية، التابعة للقطاع.

وقال صالح ان ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعه واستصلاح الاراضي، المستمرة لرفع كفاءه الاصول واستغلالها الاستغلال الاقتصادي المناسب لتحقيق اكبر عائد منها

تفقد مزرعة الانتاج النباتي ومصنع الأعلاف ومزرعة الارانب.

وشملت الزيارة تفقد مزرعة الانتاج النباتي ومصنع الأعلاف ومزرعة الارانب والسمان ومزرعة الانتاج الحيواني ورؤس الماشيه الموجوده بالمزرعة، ذلك فضلا عن تفقد مبني مركز التدريب، ومزرعة ومعمل معهد بحوث البساتين.

ضروره استغلال كل جزء بالمزارع سواء النباتيه

واكد صالح ان هناك تعليمات وتوجيهات من وزير الزراعة بضروره استغلال كل جزء بالمزارع سواء النباتيه والحيوانية، والعناية الكاملة بها، لتحقيق العائد المناسب، لافتا الى ان تلك الزيارات مستمره لجميع المزارع والاصول لرفع كفاءتها وتحقيق اكبر عائد اقتصادي يتناسب مع اهميتها.