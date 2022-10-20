أسعار اللحوم اليوم الخميس في منافذ وزارة الزراعة بالمحافظات

يسعى العديد من المواطنين إلى معرفة أسعار اللحوم اليوم الخميس، في منافذ وزارة الزراعة، إذ تباينت أسعار اللحوم المجمدة والمفرومة، وكذلك الكبدة الطازجة والمجمدة، كما تشهد تلك المنافذ إقبالًا كبيرا من المواطنين لشراء اللحوم كونها ذات أسعار أقل من السوق وتتميز بجودة عالية.

أسعار اللحوم اليوم الخميس في منافذ وزارة الزراعة

وخلال السطور التالية، يعرض «الوطن» أسعار اللحوم اليوم الخميس، في منافذ وزارة الزراعة، ويأتي ذلك في إطار الخدمات التي تقدمها لمتابعتها، ووفقًا لتصريحات طارق محمد، مسؤول منافذ بيع وزارة الزراعة بمحافظتي الغربية والمنوفية، حيث سجلت الأسعار بهما كالآتي:-

اللحمة البلدي 130 جنيها.

اللحوم المجمدة 70 جنيها.

اللحوم الضاني 150 جنيها.

اللحم المفروم 120 جنيها.

اللحم المفروم المجمد 70 جنيها.

الكبدة البلدي 130 جنيها.

الكبدة المجمدة 70 جنيها.

أسعار المنافذ أقل 50 جنيها من الأسواق

وأشار مسؤول منافذ بيع وزارة الزراعة بالغربيه والمنوفية خلال حديثه مع«الوطن»، إلى أن أسعار اللحوم في المنافذ أقل من الأسواق بفارق 50 جنيها، مناشدًا المواطنين بضرورة الشراء من المنافذ لا سيما أن اللحوم بها ذات جودة عالية.