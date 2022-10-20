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محمد علي خير: مصر تمتلك طاقة تفتقر لها أوروبا حاليا

كتب:

محمد عزالدين
11:19 م | الخميس 20 أكتوبر 2022
الإعلامي محمد علي خير

الإعلامي محمد علي خير

قال الإعلامي محمد علي خير، إن مصر تمتلك شيء غير موجود في أوروبا حاليا، وهي الطاقة، «مجاعة أوروبا في الغاز، والصين النهاردة بتعلن أنها مش هتصدر غاز لأوروبا، وروسيا قاطعة خرطوم الغاز عن أوروبا».

وأضاف محمد علي خير، خلال تقديمه برنامج «المصري أفندي»، المذاع على شاشة «المحور»، أن من نعم الله عز وجل، أن مصر تمتلك كهرباء ضعف ما نحتاجه، «بنستهلك في حدود 28 ألف ميجاوات، ولدينا قدرة كدولة وحكومة إننا ننتج 56 ألف ميجاوات، عندنا قدرة لضعف إنتاج الكهرباء، وبنصدر غاز في حدود 10 مليارات دولار سنويا».

وطالب الحكومة، بجذب الاستثمارات الأجنبية في مصر، لقطاعي الغاز والطاقة، قائلا: «كيف لحكومة بلدي أنها تغافلت على أهم مصدرين متوافرين في بلدنا تعاني منهم؟، الأزمة هتتحل بالتصنيع والتصدير والإنتاج، عندنا مقومات ومش مستفيدين منها».

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