المنشآت الفندقية: القاهرة تستضيف 6 معارض متخصصة لتجهيزات الفنادق

قال علاء عاقل، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن مركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر سيستضيف خلال الفترة من 14 إلى 16 نوفمبر المقبل، المعرض الدولي الـ 42 لتجهيزات الفنادق والمنشآت السياحية «HACE -HOTEL EXPO2022» والذي تنظمه المجموعة المصرية للتسويق.

مركز المؤتمرات يستضيف معارض متنوعة خلال شهر نوفمبر

وأضاف خلال المنشور الدوري الذي تم تعميمه على كافة فنادق الجمهورية أن المعرض يشمل 6 معارض دولية متخصصة تقام بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر في وقت واحد، لافتا إلى أن هذه المطاعم هي:

1- المعرض الدولي لتجهيزات المطابخ والمغاسل التجارية HACE.

2- المعرض الدولي لتأثيث الفنادق FUrnishing hot.

3- المعرض الدولي للمخابز والحلواني والآيس كريم Bakery tec.

4- المعرض الدولي للأغذية والمشروبات INTER FOOD.

5- المعرض الدولي لمعدات النظافة Clean tec.

6- معرض مستلزمات الكافية والشاي والقهوة le cafe.

الانتهاء من رفع كفاءة البنية التحتية وخدمات الاتصالات بفنادق شرم الشيخ

وفى سياق متصل أكد مصدر مسئول بوزارة السياحة والآثار، أن كافة فنادق شرم الشيخ المدرجة ضمن أعمال المرحلة الأولى من بروتوكول رفع كفاءة البنية التحتية وخدمات الاتصالات بالفنادق والقرى السياحية انتهت من تنفيذ الشيكات الداخلية وفقا للمواصفات القياسية للإنترنت فائق السرعة، موضحا أن بعض الفنادق لجأت لبعض الحلول البديلة المؤقتة كتجهيز المسار الداخلي لتوصيل كابل الألياف الضوئية لغرفة «الشبكات / الاتصالات»، بالفندق أو التعاقد على السرعات المقررة للإنترنت وفقا للسرعات المقررة مع أحد مزودي الخدمة.

يشار إلى أن وزارة السياحة والآثار وفى إطار الاستعداد لاستقبال فنادق مدينة شرم الشيخ لضيوف مؤتمر تغير المناخ في دورته الـ 27 والذي تستضيفه المدينة خلال الفترة من 6 وحتى 18 نوفمبر المقبل أعلنت عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حالة عدم التزام فنادق شرم الشيخ بالمواعيد والمواصفات الخاصة برفع كفاءة البنية التحتية وخدمات الاتصالات بالفنادق والقرى السياحية وذلك قبل حلول منتصف الشهر الجاري .