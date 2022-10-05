المنشآت الفندقية: بدء العمل بالمنظومة الإلكترونية لتأمين الأجانب

قال علاء عاقل، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية التابعة للاتحاد المصرى للغرف السياحية، إن الفنادق المصرية بدأت في تشغيل المنظومة الإلكترونية الخاصة بتحديد مفردات الحركة السياحية وتأمين الأجانب، لافتا إلى أن الفنادق تسلمت جهاز التشفير الخاص بتشغيل تلك المنظومة «التوكن».

متابعة تنظيم المنظومة الإلكترونية

وأضاف خلال الكتاب الدورى رقم 175 لسنة 2022 والذى تم تعميمه على جميع الفنادق المصرية، أنه على جميع المنشآت الفندقية متابعة انتظام تشغيل المنظومة الإلكترونية مع موافاة الغرفة بأى مشكلة قد تطرأ على المنظومة أثناء التشغيل وذلك عن طريق جروب الواتس آب الخاص بالمنظومة، أو إرسال بريد إلكترونى للغرفة وذلك لسرعة حل تلك المشكلة.

«السياحة» تشارك بمعرض «Mitt موسكو» مارس المقبل

وفي سياق متصل قالت غرفة المنشآت الفندقية التابعة للاتحاد المصرى للغرفة السياحية،إن هيئة التنشيط السياحى إحدى الهيئات التابعة لوزارة السياحة والآثار أعلنت مشاركتها بجناح بمعرض «Mitt موسكو» المزمع إقامته بالعاصمة الروسية خلال الفترة من 16 إلى 18 مارس 2023.

وأضافت الغرفة أن معرض «Mitt موسكو» يعد من أكبر المعارض السياحية التي يتم تنظيمها في روسيا، حيث بلغ عدد زائريه العام الماضى نحو 10 آلاف من العاملين بالقطاع السياحي.

وأضافت غرفة المنشآت الفندقية أن قيمة مشاركة كل فندق بالجناح المصري المشارك بمعرض «Mitt موسكو» هو 2750 يورو (فقط ألفان وسبعمائة وخمسون يورو لا غير) تسدد نقدا أو بشيك مقبول الدفع باسم غرفة المنشآت الفندقية.

وطالبت غرفة المنشآت الفندقية من كل الفنادق الراغبة في المشاركة بالمعرض سرعة سداد القيمة المطلوبة، حيث إن الاشتراك بأولوية الحجز نظرا لأن الأماكن محدودة.

يشار إلى أن هيئة تنشيط السياحة بدأت في وضع خارطة مشاركة وزارة السياحة فى المعارض والبورصات السياحية العالمية والإقليمية خلال عام 2023.