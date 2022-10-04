«المنشآت الفندقية» تطالب فنادق شرم الشيخ بالالتزام بالحد الأدنى لسرعات الإنترنت

طالب محمد عامر، رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بوزارة السياحة والآثار، فنادق شرم الشيخ فئة 3 و4 و5 نجوم، بالالتزام بالاشتراطات الخاصة برفع الحد الأدنى لسرعة الإنترنت طبقا للقرار الوزاري رقم 43 لسنة 2022، في موعد غايته 15 أكتوبر الحالي.

رفع كفاءة البنية التحتية وخدمات الاتصال بالمنشآت الفندقية

وأوضح عامر، في الخطاب الذي أرسله إلى غرفة المنشآت الفندقية، أنّه جرى توقيع بروتوكول تعاون ثلاثي بين وزارتي «السياحة والآثار، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات»، لرفع كفاءة البنية التحتية وخدمات الاتصال بفنادق شرم الشيخ، في إطار استعدادات مصر لاستضافة مؤتمر المناخ COP27 في شرم الشيخ.

السرعات المقررة للإنترنت بالفنادق

وحدد قرار وزير السياحة رقم 43 لسنة 2022، سرعات الإنترنت بفنادق شرم الشيخ وفقا لدرجة نجومية كل فندق، حيث حدد سرعة الإنترنت بالمنشآت الفندقية فئة 5 نجوم بـ1 ميجا بت /ثانية لكل غرفة بما لا يقل عن إجمالي 100 ميجا بت /ثانية باستخدام تكنولوجيا الألياف الضوئية فى الأتصال بالشبكة الرئيسية للشركة المصرية للإتصالات .

وبالنسبة للمنشآت الفندقية فئة 4 نج، فإنّ الحد الأدنى لسرعة الإنترنت هو 100 ميجابت /ثانية لكل منشآة فندقية تمتلك 100 غرفة مع إضافة (25,.) ميجا بت لكل غرفة إضافية باستخدام تكنولوجيا الألياف الضوئية في الاتصال بالشبكة الرئيسية للشركة المصرية للاتصالات.

أما بخصوص سرعة الإنترنت بالمنشآت الفندقية فئة 3 نجوم، حدد القرار الحد الأدنى لسرعة الإنترنت بها بـ50 ميجابت /ثانية لكل منشآة فندقية بها 100 غرفة مع إضافة (25,.) ميجا بت لكل غرفة إضافية باستخدام تكنولوجيا الألياف الضوئية في الاتصال بالشبكة الرئيسية للشركة المصرية للاتصالات.

يذكر أنّ قرار وزير السياحة رقم 43 لسنة 2022، حدد نهاية العام الحالي موعدا نهائيا لزيادة سرعة الإنترنت بفنادق الجمهورية وفقا لما تم نشره بالقرار.