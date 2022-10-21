عرض مسلسل «إتزان» على منصة «ووتش إت» 29 أكتوبر

تستعد منصة البث الرقمي «ووتش إت»، لعرض أحدث إصداراتها الأصلية، تحت اسم «اتزان»، اعتبارًا من يوم 29 أكتوبر الجاري، بشكلٍ حصري.

ونشرت صفحة «ووتش إت»، عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، البرومو الدعائي الأول لمسلسل «اتزان»، مُعلقة: «مين هى رحمة؟.. وإيه القصة اللي وراها اللي وصلتها لكل ده؟.. الإجابة هنعرفها يوم 29 أكتوبر في اتزان».

مفاجآت كثيرة في أحداث اتزان بسبب الميراث

مسلسل «اتزان» تدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق، حول عائلة سالم والتي يختل اتزانها بعد فتح وصيته، فيحاول كل أفراد الأسرة السيطرة على النصيب الأكبر من الإرث، إذ تشهد الأحداث مفاجآت كثيرة، في إطار الصراعات التي يعيشها أفراد الأسرة، وقراراتهم الصعبة التي يلجأ إليها كل شخص للحفاظ على نصيبه من الميراث.

تعرف على أبطال مسلسل اتزان

العمل من بطولة ركين سعد، صدقي صخر، نبيل عيسى، صفاء الطوخي، هاجر السراج، ثراء جبيل، حسن مالك، زينب غريب، دارين حداد، مروان يونس، عمر شرقي، كمال الدبكي والطفل سليم، والمسلسل من تأليف سيد عمر وتسبيح ماهر ومن إخراج شادي عبد السلام.