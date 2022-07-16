صدقي صخر: «أحب الموسيقى منذ صغري وتمنيت المشاركة في مسلسل مثل ريفو»

قال الفنان صدقي صخر إنه يحب المزيكا للغاية، وأنه دائما يتدرب على المزيكا ويحبها منذ صغره، مؤكدا أن دوره في مسلسل «ريفو» كان حلما بالنسبة له لأنه كان يتمنى منذ بدايته أن يجمع بين التمثيل والموسيقى لأنهما أكثر أشياء يحبها، موضحا أنه يحلم أن يقدم أعمالا مثل ريفو أكثر من مرة تجمع بين الموسيقى والتمثيل.

وأضاف صخر أن ريفو من الأعمال الجذابة منذ قراءته للورق، بالإضافة إلى أن الشخصية غنية بالتركيبات والتعقيدات، واعتبر صدقي التركيب والتعقيد في دوره من الأشياء الجذابة والملهمة له في «ريفو».

علاقته بـ أمير عيد

وعن شخصية مروان في المسلسل والتي يلعبها، فقال صدقي صخر لـ«الوطن»، إنها شخصية ثرية للغاية، وعن صداقته بـ أمير عيد في المسلسل، فقال إنه صادقه في المسلسل لأنه وجد بها أشياء لا يعرف أن يخرجها، ووجد أن شادي الذي يقوم بدوره أمير عيد يخرجها، فوجد نفسه نسخة من أمير عيد في المسلسل من حيث حلم شادي فمروان وجد تحقيق ذاته من خلال صداقته بـ شادي، وقال إنه على المستوى الشخصي علاقته طيبة للغاية بـ أمير عيد ويحب موسيقى كايروكي والحب وراء الكاميرا عكس وأثر على نجاح المسلسل.

صعوبات مسلسل ريفو

وبخصوص الصعوبات التي وجدها صدقي صخر في المسلسل فقال إن الصعوبات التي واجهها هي نبرة صوت مروان في فترة التسعينيات وفي الوقت الحالي بالإضافة إلى حركته ومشيته وكان هدفه أن يظهر للجمهور أن التغييرات التي حدثت لشخصية مروان لها تبرير وليست حدثت بشكل آلي، بالإضافة إلى كم التعقيدات النفسية بحياته داخل المصحة لأنه مريض بالاكتئاب، وأكد أن العمل على تلك الزوايا بشخصية مروان كانت مرهقة للغاية نفسيا وأخذ مجهودًا كبيرًا كي يخرج بشكل واقعي.