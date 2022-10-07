صدقي صخر يروج لمسلسل «اتزان» أحدث أعماله مع منصة «watch it»

روَّج الفنان صدقي صخر لمسلسل «اتزان» أحدث مسلسلات منصة «watch it»، وكتب صدقي على الإنستجرام: «الحياة بدون اتزان بتتحول لفوضى، انتظروا دكتور باسل.. قريباً في مسلسل (اتزان) أحدث أعمال الأصلية اتزان».

أبطال المسلسل

ويشارك في بطولة المسلسل كل من ركين سعد، نبيل عيسى، صفاء الطوخي، هاجر السراج، ثراء جبيل، حسن ملك، زينب غريب، دارين حداد، مروان يونس، عمر شرقي، ومن تأليف سيد عمر وتسبيح ماهر، وإخراج شادي عبد السلام.

قصة المسلسل

وتدور قصة المسلسل حول حول عائلة سالم وهي عائلة يختل التوازن بها بعد فتح وصية والدهم، ويخوض كل أفراد الأسرة معركة للحصول على النصيب الأكبر من الميراث، ما يخلف العديد من القرارات الصعبة، ويرصد المسلسل الصراعات التي يخوضها.

وبخلاف مسلسل «اتزان» تستعد منصة «watch it» لعدد كبير من الأعمال الفنية ومن أبرزها فيلم «الباب الأخضر» المأخوذ عن الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، ويقوم ببطولته كل من إياد نصار، سهر الصائغ، أحمد فؤاد سليم، نسمة عطا الله، سما إبراهيم، عابد عناني، إسلام حافظ، كريم سرور، رامى الطمبارى، لطيفة فهمى، محمود عبد المغنى، على شوقى، حمزة العيلى، ومن المقرر عرضه بعد عرضه الأول بمهرجان الإسكندرية.

وتذيع منصة «watch it» في الوقت الحالي مسلسل «أم الدنيا» لسوسن بدر، والذي يتكون من 10 حلقات ويتحدث عن الأماكن السياحية في مصر وقامت بالسفر للعديد من الأماكن السياحية.