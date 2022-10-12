معلومات عن مسلسل اتزان قبل عرضه على watch it.. إثارة وتشويق

يترقب الجمهور موعد عرض مسلسل اتزان، بعدما كشفت منصة Watch it عن البوسترات الدعائية للمسلسل المرتقب، الأمر الذي جعله يتصدر محركات البحث وصفحات التواصل الاجتماعي، على إثر تداولها بين عدد من متابعي السوشيال ميديا، بسبب الغموض الذي سيطر على وجوه أبطال المسلسل.

ومن المقرر عرض مسلسل اتزان، على منصة wtach it قريبًا، حيث لم يتم الإعلان بشكل رسمي عن تاريخ محدد للعرض، وتستعرض «الوطن» أبرز المعلومات عن المسلسل من خلال السطور التالية:

أبطال مسلسل اتزان

- المسلسل بطولة نبيل عيسى، صدقي صخر، صفاء الطوخي، ركين سعد، مروان موسى، دارين حداد، عمر شرقي، ثراء جبيل، حسن ملك، زينب غريب.

- تأليف تسبيح ماهر وسيد عمر، أما الإخراج شادي عبدالسلام.

أحداث المسلسل

- تدور أحداثه في إطار دراما اجتماعية تجمع بين التشويق والإثارة.

- إذا لم يكن هناك توازن، تتحول الأمور إلى فوضى، ملخص قصة المسلسل الذي تدور أحداثه حول أسرة يحدث لها خلل وعدم اتزان بسبب وصية.

- تشهد الأحداث مفاجآت كثيرة، في إطار الصراعات التي يعيشها أفراد الأسرة، وقراراتهم الصعبة التي يلجأ إليها كل شخص على حدى للحفاظ على نصيبه من الميراث.