سعر كرتونة البيض اليوم الجمعة 21-10-2022 في مصر

قال عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، إن سعر طبق وكرتونة البيض والدواجن مستقر منذ عدة أيام.

وكشف رئيس شعبة الدواجن، في تصريحات لـ«الوطن»، سعر كرتونة وطبق البيض الأحمر والأبيض والبلدي في الأسوق المحلية، نظرا لزيادة عمليات البحث عنها من جانب المواطنين.

وفي إطار الخدمات الإخبارية التي تحرص «الوطن» على تقديمها للقارئ، نستعرض سعر كرتونة وطبق البيض في الأسواق اليوم الجمعة 21-10-2022.

سعر كرتونة البيض في الأسواق

يتراوح سعر طبق وكرتونة البيض الأحمر، اليوم الجمعة، بين 85 و95 جنيهًا في بعض المناطق، بينما يتراوح سعر طبق البيض الأبيض بين 80 و83 جنيهًا، وسعر طبق وكرتونة البيض البلدي التي تحتوي على 30 بيضة إلى 90 جنيها.

أسعار البيض في المحال التجارية

تراوح سعر البيضة الواحدة من النوع الأبيض اليوم بين 2.75 جنيه، و3 جنيهات.

ويبلغ سعر طبق البيض الذي يضم 15 بيضة اليوم نحو 45 جنيهًا.

يتراوح سعر كرتونة البيض الأحمر التي تضم 30 بيضة بين 85 و105 جنيهات.

يتراوح سعر كرتونة البيض الأبيض المكونة من 20 بيضة بين 55 و60 جنيها.

ويصل سعر طبق البيض الذى يحتوي على 10 بيضات من النوع الأورجانيك، إلى نحو 70 جنيهًا.

وتراوح سعر كرتونة البيض الأبيض العادي المكونة من 10 بيضات اليوم الجمعة بين 29 و31 جنيها.