سعر كرتونة البيض جملة اليوم الأربعاء 19-10-2022 في مصر

أكد عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن، أن أسعار البيض اليوم الأربعاء 19-10-2022، استقرت بجميع الأسواق المختلفة، سواء الأبيض أو الأحمر.

وأضاف «عبدالعزيز» في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن أسعار البيض مستقرة منذ 10 أيام، سواء في المحلات أو الأسواق التجارية بمحافظات ومدن الجمهورية.

وتزداد عمليات البحث على «جوجل» عن أسعار البيض الأحمر والبلدي والأبيض، وتستعرض «الوطن» في إطار خدماتها الإخبارية التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة، سعر كرتونة البيض في الأسواق اليوم الأربعاء 19 أكتوبر 2022.

سعر كرتونة البيض جملة في المزرعة

وأوضح رئيس شعبة الدواجن، أن سعر طبق البيض الأبيض بالمزرعة 70 جنيها، والأحمر 73 جنيها، والبلدي 73.5 جنيها.

سعر كرتونة البيض في الأسواق

وتراوح طبق البيض الأبيض في الأسواق من 80 إلى 86 جنيها، والأحمر في من 80 إلى 86 جنيها، والبلدي من 80 إلى 86 جنيها.

وصلت سعر كرتونة البيض الأبيض التي تحتوي على 30 واحدة في المحلات التجارية من 85 إلى 100 جنيه، وبلغت سعر كرتونة البيض الأحمر بالمحلات التجارية من 85 إلى 100 جنيه.

سعر البيضة الواحدة في المحلات التجارية

بلغ سعر البيضة الواحدة في المحلات التجارية بالمناطق الشعبية 2.35 جنيه إلى 2.60، وفي المحلات التجارية الكبرى من 2.50 جنيه إلى 3 جنيهات.

وصلت سعر كرتونة البيض الأبيض المكونة من 10 بيضات إلى 32 جنيها، وكرتونة البيض التي تتكون من 15 واحدة وصل سعرها إلى 49 جنيها.